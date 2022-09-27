Оренбург, 27 сентября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области чиновники проверяют антитеррористическую защищённость объектов образования. Об этом губернатор Денис Паслер сообщил в своем телеграм-канале.

Охрана

Глава региона отметила, что в 2022 году на обеспечение безопасности в школах, детсадах выделено свыше 60 млн рублей. Все запланированные до конца года мероприятия выполнены.

В ближайшее время (до 2 октябре) в муниципалитетах пройдут совещания по вопросам безопасности. «Все узкие места нужно выявить и по возможности устранить. Министерства финансов и образования проработают вопрос о досрочной реализации мер по антитеррористической безопасности, которые запланированы на следующий год. Их бюджет составит более 100 млн рублей», — сказал Паслер.

Напомним, после трагического события в Ижевске в школах Оренбуржья усиливают меры безопасности. В ижевской школе 26 сентября мужчина устроил расстрел людей. Погибли 17 человек, среди них 11 детей.