Москва, , 13:34 — REGNUM Госдума может в ближайшее время освободить граждан, призванных на службу в рамках мобилизации, от оплаты коммунальных платежей, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павла Качкаева («Единая Россия»), в комитет поступали предложения об отмене оплаты за жилищно-коммунальные услуги для мобилизованных граждан.

«Данная норма нами также рассматривалась, но она требует дополнительной проработки», — сказал депутат.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проработать инициативу совместно с правительством РФ.

«Давайте мы может быть, как у нас бывает при принятии других законов, поступим следующим образом, при голосовании в третьем чтении дадим поручение профильному комитету совместно с правительством проработать вопрос освобождения от уплаты сборов за капитальный ремонт семей военнослужащих, призванных и участвующий в специальной военной операции, доложить нам этот вопрос на следующей неделе и если мы с вами сделаем все для того чтобы такая норма появилась, постараться принять как можно быстрее», — сказал он.

Напомним, ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который освобождает мобилизованных граждан и их семьи от пеней за просрочки по платежам за коммунальные услуги и взносам на капремонт.

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