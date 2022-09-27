27 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

По мере приближения даты подписания ядерной сделки между США и Ираном, ряд арабских стран-союзниц Вашингтона твёрдо намерен добиться того, чтобы итоговый текст соглашения не затронул их интересов. Ряд стран региона высказывают серьёзные опасения относительно того, что по итогам подписания соглашения Иран получит доступ к современным технологиям, в том числе – военного характера. Опасаясь роста влияния Ирана, арабские державы ищут союза как друг с другом, так и с Израилем и США.

Артемий Шарапов, , 13:57 — REGNUM Вопрос «иранской ядерной сделки» как ключевого политического события на ближневосточной политической повестке дня успел набить оскомину как местным СМИ, так и многим политикам. Непостоянная позиция Штатов, которые в годы президентства Обамы помирились с Ираном, при Трампе насмерть с ним поругались, а при Байдене стремятся сделать сразу и то, и другое, приводит к неопределённости в местном раскладе политических сил.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Любое усиление Ирана рассматривается ключевыми союзниками США в регионе (арабскими монархиями и Израилем) как откровенный вызов, а любое промедление в выполнении соглашения приближает Иран к созданию собственной ядерной бомбы. Усилия Израиля и арабских держав привели к тому, что США отвергли ряд иранских условий сделки, тем самым отсрочив её подписание. В частности, Вашингтон отказался снять статус «террористической организации» с ряда группировок, которые пользуются иранской поддержкой. Однако ни у кого не вызывает сомнений, что в итоге оно всё-таки будет подписано.

При этом весьма занятно, что если Израиль прямо выражает свою точку зрения, которая выражается в неприятии какого-либо усиления Ирана, то вот арабские страны не стремятся вслух озвучивать свою позицию. Информацию о том, что думают лидеры Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара по ситуации с «ядерной сделкой», можно узнать только у СМИ, которые оперируют инсайдерскими данными.

Сделка Al Ekhbariya

Если резюмировать разрозненные данные журналистов, можно подвести несколько промежуточных итогов.

Во-первых, арабские державы настаивают на том, чтобы Иран не получил доступа к военным технологиям. Однако то, что Иран всё-таки сможет открыто закупать продукты российского и китайского ВПК, можно считать почти свершившимся фактом.

Из этого следует, что во вторую очередь арабские державы рассматривают различные возможности укрепления своего военного потенциала перед лицом иранской угрозы. Соответственно, с одной стороны, необходимо нащупывать пути примирения с Ираном, а с другой — искать себе союзников. ОАЭ и Бахрейн ориентируются на создание военного блока с Израилем, Катар ищет союза с Турцией, а Саудовская Аравия рассматривает возможности расширения и усиления своих собственных вооружённых сил.

Кроме того, Саудовская Аравия взяла курс на мирное урегулирование конфликта в Йемене, тем самым стремясь не допустить эскалации конфликта с проиранскими повстанцами-хуситами.

Если попробовать предположить, что будет «после сделки», можно сделать несколько осторожных прогнозов.

Очевидно, что арабские страны укрепят сотрудничество с Израилем до такой степени, до какой это вообще возможно. Поставки американского оружия в регион существенно вырастут (что очень на руку Вашингтону), а вполне возможно, что страны Персидского залива пойдут даже на расширение американских военных баз на своей территории.

Подсчет оружия Marines.mil

В то же время любое ослабление санкций очевидно приведёт к усилению влияния Ирана и его арабских союзников: Сирии, движения «Хезболла» в Ираке и Сирии, движения хуситов в Йемене и других. И таким образом, мы приходим к формированию трёх глобальных региональных сил: арабские страны+ Израиль, Иран и его союзники и Саудовская Аравия.

Кто по итогам останется «в плюсе», догадаться несложно — это США. Так как под предлогом «иранской угрозы» можно смело раскрутить «партнёров» на новые закупки вооружений. А в то же время Штаты могут добиться своей давней цели — создания такого Ближнего Востока, где у них не будет врагов.