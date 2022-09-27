Москва, , 13:33 — REGNUM Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Анастасия Давыдова заявила, что не вернётся в Россию. Об этом 27 сентября сообщили в Олимпийском центре синхронного плавания Анастасии Давыдовой.

Отмечается, что сотрудникам центра пришло на электронную почту письмо от Давыдовой, в котором она сообщила об отъезде из России.

«Причин своего решения она не назвала. Лишь отметила, что возвращаться не планирует», — приводит ТАСС слова представителя организации.

Давыдова занимает должность генерального секретаря ОКР с мая 2014 года. Она была награждена орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденами Почёта и Дружбы.

Она является пятикратной олимпийской чемпионкой, 13-кратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.