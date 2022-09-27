В Госдуме бардак при мобилизации объяснили отсутствием опыта
Москва, 27 сентября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Бардак в мобилизационных пунктах член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия») объяснил отсутствием опыта.
Пресс-служба правительства Забайкальского края
Андрей Гурулёв
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«Почему так происходит? Нет опыта! Никто никогда никого не мобилизовывал, сегодня мы учимся», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.
«Давайте правду говорить, что первые два дня был естественный бардак», — констатировал парламентарий.
Сегодня, по его мнению, уже стабилизировалась ситуация, да и органы власти, военкомы, все вливаются потихоньку, создаются чат-боты, горячие линии, ход мобилизации на данный момент можно оценить положительно.