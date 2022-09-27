Москва, 27 сентября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Свыше 150 военнослужащих ВСУ уничтожены российскими войсками у населённого пункта Константиновка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России 27 сентября в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

Василий Иванов ИА REGNUM Реконструкция огневой точки бойцов ВСУ

Массированный огневой удар, уточнили в ведомстве, был нанесён по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Константиновки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Днепропетровской области ВС России уничтожили наземную станцию управления беспилотниками «Байрактар».

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