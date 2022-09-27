Петропавловск-Камчатский, , 13:28 — REGNUM Прошедшие с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях референдумы по вопросу воссоединения с Россией станут переломным моментом в историческом и справедливом будущем, считает общественный деятель с Камчатки Денис Цуканов.

Референдум Александр Полегенько © ИА REGNUM

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«Это жизненно необходимое и важное решение. Это переломный момент за наше историческое и справедливое будущее. Я убеждён, что жители Камчатки вместе со всей Россией поддерживают вхождение освобождённых территорий в состав Российской Федерации. Я убежден, что референдум пройдет честно открыто и максимально законно», — цитирует Дениса Цукова пресс-служба правительства Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, явка на участки голосования на референдуме о воссоединении с Россией в Запорожской области за четыре дня составила 66,43%, рассказала вечером 26 сентября журналистам председатель областной избирательной комиссии Галина Катющенко.