Москва, 27 сентября 2022, 13:28 — REGNUM На реализацию плана Евросоюза по реорганизации энергосистемы потребуется 565 млрд евро до конца десятилетия. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа, подготовленного Еврокомиссией.
С 2027 по 2029 годы планируется поставить солнечные панели на всех домах — вначале на коммерческих и общественных, затем на жилых. До 2027 года в Европе собираются установить 10 млн тепловых насосов.
По данным агентства, Европа хочет отказаться от российских ресурсов и развить «зеленую» энергетику. Еврокомиссия планирует опубликовать соответствующий документ 28 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, происходящее на европейском энергорынке всё больше напоминает системный кризис.
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