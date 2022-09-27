Москва, , 13:28 — REGNUM На реализацию плана Евросоюза по реорганизации энергосистемы потребуется 565 млрд евро до конца десятилетия. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа, подготовленного Еврокомиссией.

Зеленая энергетика

С 2027 по 2029 годы планируется поставить солнечные панели на всех домах — вначале на коммерческих и общественных, затем на жилых. До 2027 года в Европе собираются установить 10 млн тепловых насосов.

По данным агентства, Европа хочет отказаться от российских ресурсов и развить «зеленую» энергетику. Еврокомиссия планирует опубликовать соответствующий документ 28 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, происходящее на европейском энергорынке всё больше напоминает системный кризис.

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