Москва, , 13:28 — REGNUM В Госдуме разделяют боль и переживания граждан Зимбабве по ситуации с продовольствием и, в частности, зерном, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Когда речь шла о поставках зерна, помните, как многое сделала наша страна и президент вместе с Турцией для того, чтобы украинское зерно могло попасть в страны Африки, беднейшие страны, подчеркиваю. Но из всего объема, который был отправлен из [б. УССР], беднейшим странам Африки досталось всего три процента от этого зерна. Где остальное? В странах Евросоюза». — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам выступления спикера Национального собрания парламента Зимбабве Джейкоба Муденды.

«Позиция председателя парламента Зимбабве понятна, и мы разделяем не только его боль и переживания за граждан своей страны, других африканских государств, где растут цены на продовольствие. Складывается дефицит, учитывая, что поставки шли из России, [б. УССР]. Но… зерно [из б. УССР] не дошло ни до Зимбабве, ни до других беднейших стран. Потому что осело у тех, где все хорошо. Это страны Евросоюза. И понятно, покупатели — США», — сказал Володин.

Поэтому когда ООН заявляет о необходимости оказания помощи беднейшим странам, им надо ставить вопрос контроля поставок в беднейшие страны.

«А не отправок. Получается, что, во-первых, это интерес крупного бизнеса, компаний тех же США и европейских государств. А наши коллеги из парламента Африки говорят о том, что до них ничего не доходит», — указал парламентарий.