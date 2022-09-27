Сулеймания, Ирак, , 13:36 — REGNUM Военные самолёты ВВС Турции нанесли серию ударов по иракской территории. Об этом 27 сентября сообщает Kurdistan 24.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, удары нанесены по районам Сулеймания, Мават и деревне Галала.

Отмечается, что целью ударов становятся военные объекты Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической организацией).

Сообщается о том, что ВВС Турции поразили несколько полевых лагерей РПК. В то же время, в результате обстрелов получили повреждения жилые дома и хозяйственные постройки местных жителей.

Ранее сообщалось о том, что северные районы Иракского Курдистана также подвергаются обстрелам со стороны вооружённых сил Ирана.