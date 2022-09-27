Сулеймания, Ирак, 27 сентября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Военные самолёты ВВС Турции нанесли серию ударов по иракской территории. Об этом 27 сентября сообщает Kurdistan 24.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

По данным журналистов, удары нанесены по районам Сулеймания, Мават и деревне Галала.

Отмечается, что целью ударов становятся военные объекты Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической организацией).

Сообщается о том, что ВВС Турции поразили несколько полевых лагерей РПК. В то же время, в результате обстрелов получили повреждения жилые дома и хозяйственные постройки местных жителей.

Ранее сообщалось о том, что северные районы Иракского Курдистана также подвергаются обстрелам со стороны вооружённых сил Ирана.