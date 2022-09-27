Иркутск, 27 сентября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Из Иркутской области 27 сентября отправили в учебную часть первую группу жителей, призванных на военную службу по частичной мобилизации, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Правительство Иркутской области Иркутская область. Мобилизация

«Сибиряки всегда защищали свое Отечество. Этого у нас не отнять. 137 Героев Советского Союза и Героев России с иркутской земли. У нас есть на кого равняться, есть, что защищать. Владимир Владимирович Путин, объявив частичную мобилизацию, сделал это упреждающе, для того, чтобы военные действия не перенеслись на территорию Российской Федерации. Сегодня мы должны защищать свою страну, мы должны поддержать жителей, которые входят в состав Русского мира», — поприветствовал мобилизованных граждан губернатор Игорь Кобзев.

Подготовку мобилизованные будут проходить в Новосибирском высшем военном командном училище, где проведут около месяца. На месте мужчины получат обмундирование, которое положено военнослужащему Российской армии. Кроме того, Правительство региона закупит дополнительное снаряжение.

Следующая группа мобилизованных отправится в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации граждане получат единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. Средства на эти цели будут выделены из областного бюджета.

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