Москва, 27 сентября 2022, 13:23 — REGNUM Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, упрощающий возврат средств людям старшего поколения, имеющим право на компенсацию взносов за капремонт, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
Гражданам старше 70 и 80 лет больше не нужно будет самостоятельно заниматься сбором документов для получения компенсации, государственные органы будут получать их в рамках межведомственного взаимодействия.
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