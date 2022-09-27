Москва, 27 сентября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, упрощающий возврат средств людям старшего поколения, имеющим право на компенсацию взносов за капремонт, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Гражданам старше 70 и 80 лет больше не нужно будет самостоятельно заниматься сбором документов для получения компенсации, государственные органы будут получать их в рамках межведомственного взаимодействия.

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