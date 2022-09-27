Красноярск, , 14:14 — REGNUM На заседании правительства Красноярского края рассмотрели госпрограмму «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» на 2023−2025 годы». Общий объем финансирования программы на три предстоящих года составит более 3,5 млрд рублей — средства федерального (5,8%), краевого (94%) и муниципального бюджетов (софинансирование — 0,2%). Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба Красноярского края.

Туруханский район Красноярского края ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

С докладом на заседании выступил Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

В 2023 году на экологические мероприятия будут направлены средства в размере 1,6 млрд рублей. Ожидается, что в регионе обустроят не менее 600 мест контейнерных площадок, будут приобретены 2400 единиц контейнерного оборудования, завершат капитальный ремонт дамбы пруда в посёлке Краснокаменск Курагинского района, а также проведут работы по расчистке рек Кан и Кадат.

Кроме того, средства будут направлены на подготовку создания шести особо охраняемых природных территорий краевого значения и обеспечение безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений.

Министр экологии и рационального природопользования также отметил, что в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» предусмотрены работы по расчистке русла реки Амбарная. В этом году будет завершена разработка проектно-сметнойдокументации, а в следующем году проведут необходимые экспертизы. Сумма финансирования мероприятия в 2023 году — 4,2 млн рублей за счет средств краевого бюджета.

По итогам доклада члены правительства Красноярского края утвердили госпрограмму «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» на 2023−2025 годы».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Сыктывкаре и Ухте будут построены два объекта обращения с ТКО мощностью 150 тысяч тонн в год. Дополнительно будут построены комплексы по утилизации отходов мощностью 60 тысяч тонн.

Читайте также: В Коми построят комплексы по утилизации отходов