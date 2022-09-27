Москва, , 13:23 — REGNUM Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, по которому мобилизованным гражданам и их семьям не будут начислять пени за долги по жилищно-коммунальным услугам и взносам на капитальный ремонт, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Изменения внесены в федеральный закон от 14 марта 2022 года, в котором определены особенности правового регулирования жилищных, инвестиционных и градостроительных отношений в условиях санкций в 2022 году.

В нем появляется новая статья, по которой российские граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, и члены их семей до прекращения действия указанного контракта освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

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