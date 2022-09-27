Гагра, Абхазия, , 13:22 — REGNUM Руководство Абхазии и жители республики 27 сентября отмечают День освобождения Сухума в ходе войны с Грузией в 1992–1993 году. Об этом сообщает агентство «Апсадгьыл-инфо».

Грузино-абхазский конфликт. 1992 — 1993

По данным журналистов, президент Абхазии Аслан Бжания и другие представители руководства страны возложили цветы мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы. В республике проходят мероприятия в связи с годовщиной освобождения столицы.

«Эта дата занимает особое место в наших сердцах. Подвиг освободителей бессмертен. Благодаря вашему мужеству, храбрости и самоотверженности сегодня Абхазия идет по пути развития как независимое государство», — сказал в обращении к согражданам Бжания.

Напомним, с освобождения Сухума от грузинских подразделений в 1993 году началось освобождение Абхазии. В боях за город с обеих сторон принимали участие порядка 20 тыс. человек. 30 июня грузинская армия покинула республику.