Москва, , 13:22 — REGNUM Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили два боевых самолёта МиГ-29 киевских нацистов в небе над Херсонской областью. Об этом 27 сентября говорится в сводке Минобороны России.

ВКС РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населённых пунктов Осокоровка и Розовка Херсонской области сбито два МиГ-29 ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили семь беспилотников бандеровцев в районах населённых пунктов Першотравневое Харьковской области, Чаривное и Петровское Херсонской области, а также Валерьяновка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВКС России нанесли высокоточные удары по пункту временной дислокации 59-й мотопехотной бригады ВСУ в промышленной зоне Николаева, в результате чего было уничтожено до 50 киевских боевиков и пять единиц военной техники.