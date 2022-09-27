Москва, 27 сентября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за сутки сбили киевскую ракету «Точка-У», 17 снарядов РСЗО HIMARS и семь беспилотников, сообщили 27 сентября в Министерстве обороны России.

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«В воздухе уничтожены: тактическая ракета «Точка-У» в районе населённого пункта Купянск Харьковской области, а также 17 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS в районе города Херсон, населённых пунктов: Отрадокаменка, Новая Каховка, Михайловка Херсонской области и Купянск Харьковской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также российские системы ПВО за сутки сбили семь киевских дронов в ДНР, Херсонской и Харьковской областях.