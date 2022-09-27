Москва, 27 сентября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В рамках продолжающейся специальной военной операции по защите Донбасса российская авиация уничтожила порядка 150 киевских боевиков и наёмников, воюющих на стороне киевского режима. Об этом 27 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Официальное интернет-представительство Зеленского ВСУ

Уточняется, что удары ВСК России нанесли по девятому полку спецназначения.

«В городе Запорожье ударом ВКС России уничтожено до ста боевиков девятого полка специального назначения «Гепард» нацгвардии [киевского режима], а также более 50-ти иностранных наёмников», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, высокоточным оружием ВКС России в промышленной зоне города Николаев поражён пункт временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожено до 50-ти киевских боевиков и пять единиц военной техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях ракетными ударами были поражены занятые боевиками Зеленского и иностранными наёмниками военные объекты и объекты гражданской инфраструктуры в Запорожье.