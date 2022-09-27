Якутск, 27 сентября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Работа по возвращению домой граждан, мобилизованных по ошибке, налажена в Якутии. В этом заверил жителей республики военный комиссар региона Александр Авдонин, сообщило ЯСИА.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

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Он подчеркнул, что работа по отправке обратно ошибочно призванных резервистов осуществляется совместно с сотрудниками аппарата главы и правительства Якутии. Военный комиссар также подчеркнул, что мобилизованные в нарушение указа президента граждане не предоставили в военкомат необходимые документы.

«Нами совместно с аппаратом главы Якутии организован возврат граждан, необоснованно призванных по мобилизации, когда не были предоставлены документы, и их направили в воинские части. Эта работа налажена. Мы отработаем персонально по каждой фамилии и никого не бросим, если незаконно призвали», — сказал Александр Авдонин.

Ранее на технические ошибки и шероховатости во время частичной мобилизации указал глава региона Айсен Николаев. Он также отметил, что количество сотрудников в военкоматах не было рассчитано на массовый призыв резервистов.

Как сообщало ИА REGNUM, мероприятия по привлечению военнослужащих из запаса для участия в спецоперации с целью защиты Донбасса в Якутии подходят к концу. Предполагается, что призыв остановят 28–29 сентября. Домой вернулись 120 человек, которые были мобилизованы по ошибке.