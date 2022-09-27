Воронеж, 27 сентября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Борьба за наше свободное будущее будет становиться всё более жестокой, и уже в ближайшие дни следует ожидать сильных ударов англосаксов по нашей территории, отметил 27 сентября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя завершение голосования на референдумах о воссоединении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

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Как сообщалось ранее, во всех четырех регионах явка уже 26 сентября превысила 50%, следовательно, референдумы будут признаны состоявшимися.

«Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях бывшей УССР состоялись и их результат, в принципе, понятен. Волеизъявление жителей этих регионов не получит международного признания за редким исключением самых близких России стран. Думаю, что даже Белоруссии среди них не будет, ведь и по Крыму Минск так и не занял однозначной позиции. Кстати говоря, вот и посмотрим по откликам, кто и в какой степени наш союзник.

Заостряя внимание на вопросе признания, я не имею в виду, что Россия должна на нём зацикливаться. Мы и не зацикливаемся — будем дальше жить и бороться, как в случае с Крымом, возвращать к нормальной жизни и обустраивать после чужеродного порабощения исконные русские земли. В конце концов, Советскую Россию тоже далеко не сразу признали в Европе и тем более в США. В Азии, правда, и в ближайшем окружении нашей страны позиции наших предков, поднявших мятеж против западного мирового порядка, были более прочными, как и у сегодняшней вновь выступившей против такого порядка России.

За эту новую попытку сбросить с себя ярмо нового-старого колониализма и нацизма США и их союзники будут нас карать. Я специально употребляю это слово, потому что борьба за наше свободное будущее будет становиться и уже становится всё более жестокой.

Думаю, что в ближайшие дни нам следует ожидать сильных ударов англосаксов по нашей территории. Нанесут они их формально руками ВСУ, но мы-то знаем, что это будут именно удары США и Великобритании. Мой прогноз: ударам американских ракет будут подвергнуты Белгород, Курск и, главное, Воронеж. В случае вполне вероятного, по моему мнению, удара киевских террористов по Воронежской АЭС, может начать развёртываться сценарий ядерной войны…

К этому надо быть готовым и постараться таких ударов не допустить. Не сможем, придётся отвечать разрушительным образом», — отметил Михаил Демурин.