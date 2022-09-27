Махачкала, 27 сентября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. На сайте уполномоченного по правам человека в Дагестане Джамала Алиева появилось обращение к жителям Дагестана с призывом к протестным акциям. Как оказалось, сайт был взломан хакерами, и почти сразу же после незаконного обращения о противоправных действиях ряд телеграм-каналов с территории б. УССР разместил информацию о том, что публикация якобы является официальной позицией дагестанского омбудсмена и его аппарата.

Andersson18824 Хакер

«Текст был составлен таким образом, чтобы у читателя сложилось мнение, что к нему обращаются с добрыми намерениями. По факту же он содержал подстрекательства к совершению противоправных действий», — заявил Алиев в своем телеграм-канале.

Уполномоченный сообщил, что уже обратился в правоохранительные органы по поводу взлома своего сайта, и призвал жителей республики к бдительности и сплоченности в непростой для всей страны период.

Как сообщало ИА REGNUM, жители ряда населенных пунктов Дагестана, в том числе Махачкалы, 24 и 25 сентября вышли на протестные акции, в которых заявляли недовольство ошибками при проведении мобилизации. Как оказалось, митинги протеста были организованы и управлялись из-за рубежа, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри региона. Это подтвердили компетентные органы, сообщил жителям республики глава Дагестана Сергей Меликов.