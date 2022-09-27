Москва, 27 сентября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ от Саратовской области Николай Панков («Единая Россия») 27 сентября рассказал о мерах поддержки мобилизованных граждан и их семей, над которыми работают парламентарии.

Duma.gov.ru Николай Панков

По словам Панкова, нижняя палата парламента продолжит работу над законами в поддержку защитников Родины.

«Это сохранит рабочие места для мобилизованных граждан, предоставит им отсрочки по кредитам, освободит от пеней при оплате коммунальных услуг», — написал депутат в своем телеграм-канале.

Панков напомнил, что 26 сентября провожал в военкомате города Саратова мобилизованных. Ребята просили оказать помощь не только им, но и их семьям.

Также от них прозвучала просьба не удерживать тех, кто решил бежать из страны.

«Не надо удерживать никого, кто хочет уехать за границу. Выпустить всех с одним условием, чтобы в дальнейшем никого назад не принимать», — привел слова мобилизованных парламентарий.

Напомним, в ускоренном режиме смогут подать заявления и пожениться мобилизованные жители Саратовской области.

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