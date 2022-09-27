Париж, 27 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Сотрудники TotalEnergies во Франции начали трехдневную забастовку, требуя, в частности, повышения заработной платы, передает BFM TV.

Jean Balczesak Логотип французской нефтегазовой компании Total

В дополнение к «немедленному увеличению заработной платы на 10%» Всеобщая конфедерация труда призывает к «размораживанию найма» во Франции и «крупному инвестиционному плану».

Некоторые сотрудники компании получают «чрезвычайно низкие зарплаты, и есть необходимость увеличить их до уровня того, что группа генерирует в качестве прибыли».

Помимо перебоев с поставками на заправочных станциях, производство нефтеперерабатывающих заводов может столкнуться с падением производительности на 20-30% в случае сильной забастовки.

В TotalEnergies работает 35 000 человек. К забастовке присоединятся сотрудники нефтяных площадок.

Напомним, французский газовый и нефтяной гигант получил огромную прибыль во втором квартале 2022 года, в полной мере воспользовавшись ростом цен на нефть и газ.