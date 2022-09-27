Москва, 27 сентября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором чтении поправки, по которым граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации, и члены их семей освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременной оплаты коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Напомним, ранее инициатива была поддержана Минстроем России. Уточняется, что норма будет действовать до окончания контракта мобилизованного.

«Эта поправка дает право по решению субъекта Российской Федерации освобождать наших мобилизованных граждан от уплаты пени», — сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев («Единая Россия»).