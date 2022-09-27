Багдад, 27 сентября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в интервью Rudaw заявил, что Ирак намерен выступить в качестве посредника в организации переговоров между Саудовской Аравией и Ираном.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

По его словам, Багдад готов предоставить площадку для проведения такой встречи. Глава МИД Ирака добавил, что предыдущие встречи прошли на уровне глав служб безопасности двух стран, однако не исключено, что в следующем раунде переговоров примут участие главы министерств иностранных дел.

«Мы работаем над изменением уровня переговоров и стремимся к тому, чтобы вывести его на уровень министров иностранных дел, но пока эта работа продолжается, и следует подождать, к чему она приведёт», — заявил Фуад Хусейн.