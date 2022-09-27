Барнаул, 27 сентября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Мэрия Барнаула 27 сентября известила, что 95% всех домов и учреждений города подключили к отоплению.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

По состоянию на 16:00 местного времени 27 сентября тепло запущено в 2831 многоквартирном доме из 2985, что составляет 94,8%. К теплоснабжению подключены 100 процентов школ (130 зданий) и детских садов (192 здания), все высшие и средние специальные учебные заведения (49 зданий) и их общежития (19 зданий).

Также теплоноситель подан в: 138 из 145 зданий больниц (95,2%); 40 из 44 зданий социально-культурных объектов (90,9%).

Общий процент подключения отопления по краевой столице составляет 95,4 процента.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в столице Алтайского края стартовал 22 сентября. По данным синоптиков, 27, 28 и 29 сентября на большей части территории региона возможны небольшие, местами умеренные дожди. А 28 и 29 сентября вероятен мокрый снег и его налипание.

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