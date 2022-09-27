Москва, , 13:13 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о дополнительных трудовых гарантиях мобилизованным государственным гражданским служащим, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Аналогичные изменения Госдума закрепила в Трудовом кодексе.

С госслужащими может быть заключен контракт о прохождении военной службы на срок до 1 года, либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ. При этом гарантируется сохранение замещаемой должности гражданской службы на период прохождения военной службы либо оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.

При этом прохождение гражданской службы приостанавливается, денежное содержание не начисляется и не выплачивается.

В период прохождения военной службы либо оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, расторжение служебного контракта по инициативе представителя нанимателя не допускается, за исключением его расторжения в связи с упразднением государственного органа.

Гражданскому служащему, завершившему прохождение военной службы либо оказание добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в течение шести месяцев после возобновления прохождения гражданской службы по его заявлению предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для него время.

Период прохождения военной службы либо оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, включается в стаж гражданской службы.

Дополняется перечень оснований, по которым служебный контракт может быть расторгнут по инициативе представителя нанимателя, а гражданский служащий освобожден от занимаемой должности и уволен с гражданской службы, включив в него такое основание, как невыход гражданского служащего на службу по истечении трех месяцев после окончания прохождения им военной службы по мобилизации или военной службы по контракту, либо после окончания срока действия заключенного гражданским служащим контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.

Граждане, которые в период с 24 февраля по 21 сентября 2022 года заключили контракт о прохождении военной службы или контракт об оказании добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, и с которыми в указанный период были расторгнуты трудовые договоры (служебные контракты), в течение трех месяцев после завершения прохождения военной службы по мобилизации или по контракту либо оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, имеют преимущественное право трудоустройства на работу (службу) по ранее занимаемой должности у работодателя (представителя нанимателя), с которым они состояли в трудовых (служебных) отношениях до заключения контракта. В случае невозможности предоставления такой должности работодатель (представитель нанимателя) предлагает другую имеющуюся у него работу (службу), не противопоказанную указанным гражданам по состоянию здоровья.

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