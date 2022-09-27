Москва, , 13:13 — REGNUM Госдума и парламент Зимбабве заключили соглашение о сотрудничестве между Госдумой и Национальным Собранием. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В ходе визита спикера Национального Собрания парламента Республики Зимбабве мы подписали сегодня соглашение о сотрудничестве между Госдумой и Национальным Собранием», — сообщил Володин по итогам выступления спикера Национального собрания парламента Зимбабве Джейкоба Муденды.