Москва, 27 сентября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Госдума и парламент Зимбабве заключили соглашение о сотрудничестве между Госдумой и Национальным Собранием. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«В ходе визита спикера Национального Собрания парламента Республики Зимбабве мы подписали сегодня соглашение о сотрудничестве между Госдумой и Национальным Собранием», — сообщил Володин по итогам выступления спикера Национального собрания парламента Зимбабве Джейкоба Муденды.