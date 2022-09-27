Тосно, Ленинградская область, , 13:24 — REGNUM Ленинградская областная комиссия по частичной мобилизации совместно с Министерством обороны РФ начала работу по корректировке списков мобилизованных граждан, сообщили 27 сентября в пресс-службе областной администрации.

Представитель военкомата Ленобласти и вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин t. me/lenobladminka

«Вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин в Тосно встретился с родственниками жителей Ленинградской области, мобилизованных для уточнения вопросов и приема обращений», — рассказали в пресс-службе.

В 19:00 мск сегодня, 27 сентября, во всех 17 районах Ленобласти родственники военнообязанных смогут встретиться с представителями военкоматов и администраций, чтобы обсудить вопросы — от соблюдения условий мобилизации до хозяйственно-бытового обеспечения жителей области во время прохождения воинской службы.

Напомним, 21 сентября резидент РФ объявил о начале частичной мобилизации.

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