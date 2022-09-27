Москва, , 13:12 — REGNUM В начале недели (26 сентября) доллар взял паузу от продаж и укрепился на 0,82% в паре с рублем. Однако восходящий импульс не получил развития — после кратковременного и скромного отскока котировки снова направились вниз, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Деньги (сс) CWitte

«Сегодня, 27 сентября, с начала торгов пара доллар/рубль потеряла 0,66%, вернувшись к отметке 58 рублей.

Рубль продолжает демонстрировать устойчивость и в отличие от российских акций воздержался от глубокого падения 26 сентября, проигнорировав угрозу новых санкций Запада и дальнейшего обострения на геополитическом фронте в целом.

Сейчас сказываются и пиковые налоговые выплаты, а конвертация выручки для выплаты дивидендов оказывает нашей валюте дополнительную поддержку.

После завершения налогового периода рублю станет сложнее противостоять внешнему негативу, особенно если доллар на международной арене продолжит обновлять многолетние вершины.

В курсе рубля на данный момент также не учтен сырьевой фактор, а между тем цены на черное золото продолжают снижаться, сокращая дистанцию до минимумов этого года.

Сейчас основные торги проходят в районе 58 руб., и в роли промежуточного сопротивления на пути к 60 руб. выступает отметка 59 руб. Даже если в ближайшее время пара опустится под 58 руб., медвежий импульс вряд ли получит заметное развитие», — считает эксперт.

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