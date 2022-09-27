Донецк, 27 сентября 2022, 13:11 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка, сообщили 27 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября населённые пункты Зайцево и Яковлевка в Донецкой Народной Республике были обстреляны со стороны вооруженных формирований нацистского киевского режима.
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