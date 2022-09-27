Донецк, 27 сентября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка, сообщили 27 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:45 (совпадает с мск) — н. п. Новомихайловка — н. п. Донецк (Ленинский район): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября населённые пункты Зайцево и Яковлевка в Донецкой Народной Республике были обстреляны со стороны вооруженных формирований нацистского киевского режима.

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