Вашингтон, 27 сентября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) больше не рекомендуют повсеместно ношение масок в медицинских учреждениях, за исключением случаев, когда такие учреждения находятся в зонах с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, сообщает The Hill.

ИА REGNUM Маски

Агентство негласно выпустило обновления в рамках пересмотра своих рекомендаций по инфекционному контролю для медицинских работников. Подобный шаг знаменует собой серьезный отход от предыдущей рекомендации агентства по повсеместному ношению масок.

«Обновления были внесены в связи с высоким уровнем иммунитета, вызванного вакцинами и инфекциями, а также с наличием эффективных средств лечения и профилактики», — говорится в новом руководстве CDC.

Теперь CDC заявляет, что учреждения в регионах с низким уровнем заболеваемости могут принять решение не требовать, чтобы все врачи, пациенты и посетители медучреждений носили маски.