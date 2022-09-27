Якутск, 27 сентября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Трое военнослужащих из Якутии, отдавших жизни во время спецоперации в защиту Донбасса, награждены посмертно. Ордена Мужества семьям Николая Сибирякова, Петра Корнилова и Иннокентия Михайлова вручил глава республики Айсен Николаев, сообщил он в своём телеграм-канале.

Орден Мужества

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По его словам, молодые военнослужащие проявили не по годам стойкий и сильный характер при выполнении боевых задач и до последней минуты были верны воинской присяге и своему Отечеству. Родители Николая Сибирякова Дарья Николаевна и Пётр Петрович рассказали, что их старший сын, житель арктического района, после службы в армии пошёл участвовать в спецоперации добровольцем и погиб.

«Здесь, на малой родине, мы всем обществом должны поддержать, окружить теплом и заботой семьи воинов. Со стороны правительства мы уже приняли решения, которые помогут их близким, их детям пережить это непростое время. Мы все скорбим вместе с родными и близкими. Они навсегда останутся в строю, в наших сердцах. Светлая память!» — отметил Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, государственные награды вручили в Волгограде 25 августа родственникам военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Были вручены шесть орденов.