Севастополь, 27 сентября 2022, 13:09 — REGNUM Несколько случаев ошибочной мобилизации установлено в Севастополе, сообщил 27 сентября в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.
Также он рассказал, что повестку о мобилизации получил 59-летний подполковник ФСБ в запасе с целым букетом хронических заболеваний. И это при том, что для подполковников предельный возраст призыва — 55 лет. Мужчину в настоящее время отправили домой. Также домой отправили и 47-летнего офицера запаса, имеющего диагноз сахарный диабет и ещё несколько хронических заболеваний, однако получившего повестку. Уже на медкомиссии было подтверждено, что для службы мужчина не годен.
Губернатор пояснил, что работа с обращениями продолжается, и не исключил, что в случае необходимости человек может быть возвращён уже из расположения части.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 сентября, состоялись торжественные проводы севастопольцев и крымчан, мобилизованных на военную службу.