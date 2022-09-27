Севастополь, , 13:09 — REGNUM Несколько случаев ошибочной мобилизации установлено в Севастополе, сообщил 27 сентября в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«У мужчины трое детей и буквально на днях умерла жена. Несмотря на это его мобилизовали и уже отправили в воинскую часть в Казачке. Вчера его отправили домой», — привёл пример Развожаев.

Также он рассказал, что повестку о мобилизации получил 59-летний подполковник ФСБ в запасе с целым букетом хронических заболеваний. И это при том, что для подполковников предельный возраст призыва — 55 лет. Мужчину в настоящее время отправили домой. Также домой отправили и 47-летнего офицера запаса, имеющего диагноз сахарный диабет и ещё несколько хронических заболеваний, однако получившего повестку. Уже на медкомиссии было подтверждено, что для службы мужчина не годен.

«Один случай вопиющий. На горячую линию 122 позвонила 15-ти летняя девочка и сказала, что ее отца мобилизовали (у него есть боевой опыт), а она осталась одна, так как мама у неё умерла, а старший брат служит в армии. Прямо сейчас решаю и этот вопрос», — добавил Развожаев.

Губернатор пояснил, что работа с обращениями продолжается, и не исключил, что в случае необходимости человек может быть возвращён уже из расположения части.

«При этом ещё раз хочу сказать спасибо тем мужчинам, которые явились в военкоматы по первому вызову, а в отдельных случаях и добровольно до получения повестки. Вы — настоящие», — написал Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 сентября, состоялись торжественные проводы севастопольцев и крымчан, мобилизованных на военную службу.