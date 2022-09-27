Москва, , 13:08 — REGNUM В администрации президента России не ведут обсуждений о снятии моратория на смертную казнь. Об этом 27 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«В Кремле таких обсуждений не ведется», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин («Единая Россия») предложил вернуться к вопросу восстановления смертной казни на фоне трагедии в Ижевске