Москва, 27 сентября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В администрации президента России не ведут обсуждений о снятии моратория на смертную казнь. Об этом 27 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В Кремле таких обсуждений не ведется», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин («Единая Россия») предложил вернуться к вопросу восстановления смертной казни на фоне трагедии в Ижевске.