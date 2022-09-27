Рамалла , , 13:14 — REGNUM Глава Палестины Махмуд Аббас провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Бени Ганцем. Об этом 27 сентября сообщает израильская газета Yedioth Ahranot.

Махмуд Аббас Kremlin.ru

По данным журналистов, звонок состоялся по случаю празднования иудейского Нового года Йом-Киппур.

По информации журналистов, Аббас и Ганц обсудили обстановку на палестинских территориях, в том числе — эскалацию насилия на Западном берегу реки Иордан.

Как отмечается, израильская сторона обратилась к властям Палестины, призвав их приложить усилия для того, чтобы снизить градус напряжённости в регионе.

Переговоры совпали с эскалацией ситуации вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалима, где продолжаются столкновения между палестинцами и израильской полицией.