Рамалла , 27 сентября 2022, 13:14 — REGNUM Глава Палестины Махмуд Аббас провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Бени Ганцем. Об этом 27 сентября сообщает израильская газета Yedioth Ahranot.

Махмуд Аббас
Махмуд Аббас
Kremlin.ru

По данным журналистов, звонок состоялся по случаю празднования иудейского Нового года Йом-Киппур.

По информации журналистов, Аббас и Ганц обсудили обстановку на палестинских территориях, в том числе — эскалацию насилия на Западном берегу реки Иордан.

Как отмечается, израильская сторона обратилась к властям Палестины, призвав их приложить усилия для того, чтобы снизить градус напряжённости в регионе.

Переговоры совпали с эскалацией ситуации вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалима, где продолжаются столкновения между палестинцами и израильской полицией.