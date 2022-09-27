Москва, 27 сентября 2022, 13:07 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что если Россия будет вынуждена использовать ядерное оружие, то НАТО вряд ли применит его для защиты киевского режима.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что НАТО не станет напрямую вмешиваться в конфликт между Москвой и Киевом, даже если Россия применит в нём сколь угодно грозное оружие.
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