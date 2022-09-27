Москва, 27 сентября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что если Россия будет вынуждена использовать ядерное оружие, то НАТО вряд ли применит его для защиты киевского режима.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Собственно, там же была отсылка к нашим доктринальным документам, поэтому здесь достаточно вспомнить соответствующее положение доктрины», — сказал Песков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что НАТО не станет напрямую вмешиваться в конфликт между Москвой и Киевом, даже если Россия применит в нём сколь угодно грозное оружие.

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