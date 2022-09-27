Екатеринбург, 27 сентября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. На Среднем Урале приостановлено движение трамваев по маршруту Екатеринбург — Верхняя Пышма. Причиной стало обледенение контактных сетей и вагонов, пишут СМИ.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК Трамвай Екатеринбург — Верхняя Пышма

По данным E1.ru, оператор линии создал комиссию по расследованию произошедшего. Сейчас специалисты устраняют технические проблемы. Когда возобновят движение «Львят» — неизвестно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трамваи между Верхней Пышмой и Екатеринбургом запустили 31 августа. По маршруту курсируют восемь низкопольных трамвайных вагонов, ещё три находятся в резерве.