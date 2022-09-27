Ульяновск, 27 сентября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Ульяновской области прогнозируется жёлтый уровень погодной опасности из-за ожидаемых ливней. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ливень

В ведомстве отмечают, что утром и днём 28 сентября местами по области ожидается сильный дождь. В связи с этим объявляется жёлтый уровень опасности, который означает, что стихия потенциально опасна.

Ульяновский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что ближайшее время погода будет без существенных осадков с температурой чуть выше месячной нормы, а с приближением западного циклона пройдут дожди, температурный фон опустится до среднемесячных значений.

Спасатели призывают население по возможности отказаться от поездок на личных машинах, так как при грозе ухудшается видимость на дорогах. В ведомстве напоминают, что при сильных порывах ветра нужно укрыться в подземных переходах или подъездах, смертельно опасно под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электрическим проводам.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее жёлтый уровень опасности объявлялся в Ульяновской области 19 сентября из-за усиления юго-западного ветра с порывами до 20 м/с.