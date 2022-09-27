Москва, , 13:05 — REGNUM Россия сохраняет готовность вести переговоры с б. УССР. Президент России Владимир Путин говорил, что РР готова вести переговоры. Об этом сегодня, 27 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

При этом представитель Кремля подчеркнул, что вместе с тем ситуация и условия меняются, но в целом принцип целей специальной военной операции сохраняется прежним.

«На переговорах Путина и Эрдогана было сказано, что с переговорного трека двух сторон полностью ушла одна сторона — б. УССР, поэтому специальная военная операция продолжается», — пояснил Песков.

ИА REGNUM ранее сообщало, киевские власти неоднократно заявляли, что намерены решать свои проблемы на поле боя, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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