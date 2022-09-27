Москва, 27 сентября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Причиной инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могла стать диверсия. Такой вариант не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Цитата из х/ф «Иван Грозный». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1944. СССР Диверсия

«Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы, а что стало причиной — тут до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября сразу на трёх нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли разрушения, которые носят беспрецедентный характер. Как заявили в компании Nord Stream AG, пока нельзя оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры.

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Добавим, что инцидент на «СП-2», сопровождавшийся резким падением давления, произошёл в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм. По одной из версий, речь может идти о целенаправленной диверсии.

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