Барнаул, , 13:04 — REGNUM В Алтайском крае после жары резко похолодало. По данным синоптиков, 27, 28 и 29 сентября на большей части территории региона возможны небольшие, местами умеренные дожди. А 28 и 29 сентября вероятен мокрый снег и его налипание.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Также, по данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночные температуры будут опускаться ниже нуля, днем воздух прогреется до +15 градусов Цельсия. Ветер северных направлений, 2-9 метров в секунду, днем 28 сентября может усилиться до 12 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю 12 сентября известило о существенном похолодании 13–15 сентября: при прояснении на территории регионе были заморозки до минус 2°С.

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