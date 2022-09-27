Ярославль, 27 сентября 2022, 13:05 — REGNUM Депутаты Ярославской областной думы предложили сделать вытрезвители платными. Вопрос обсуждался на внеочередном заседании регионального парламента 27 сентября.
Тему подняла Лариса Ушакова, спросившая, будут ли с человека брать деньги за привоз в вытрезвитель. Представитель областного департамента здравоохранения сообщил, что услуга бесплатная, после чего началось обсуждение. Илья Тедеев сказал, что надо смотреть по доходам человека и оценить себестоимость услуги. А вот Василий Бобков был более однозначен.
На заседании закон о вытрезвителях приняли в первом чтении.
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