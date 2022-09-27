Ярославль, 27 сентября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы предложили сделать вытрезвители платными. Вопрос обсуждался на внеочередном заседании регионального парламента 27 сентября.

Цитата из к/ф «А поутру они проснулись». реж. Сергей Никоненко. 2003. Россия Вытрезвитель

Тему подняла Лариса Ушакова, спросившая, будут ли с человека брать деньги за привоз в вытрезвитель. Представитель областного департамента здравоохранения сообщил, что услуга бесплатная, после чего началось обсуждение. Илья Тедеев сказал, что надо смотреть по доходам человека и оценить себестоимость услуги. А вот Василий Бобков был более однозначен.

«Услуга должна быть платная. Она должна взиматься, взыскиваться с человека, которого в тот момент спасли, который валялся в сугробе, под кустом в критическом состоянии. Что значит за счет государства? Я должен этих алконавтов спасать, что ли? Нет, этого не будет. Я считаю, что если мы создаем службу, то должны подойти очень внимательно. И первая профилактика, которая была в СССР, это сообщение на работу. Доставили — сообщили. И взыскивали деньги! Приходило обычное уведомление, что молодой человек отбыл сутки. И с вас рубль двадцать. И эти деньги возвращались в бюджет муниципальный», — заявил депутат.

На заседании закон о вытрезвителях приняли в первом чтении.